Лукашенко заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси

Александр Лукашенко напомнил, что так было и 85 лет назад в черные годы гитлеровского нашествия. В тот момент Красная армия, деды и прадеды смогли уберечь страну и народ, сломав хребет фашистскому зверю, оставив в наследство Великую Победу. Он заметил: белорусы всегда должны это помнить, чтить подвиг героев, так как забвение приводит к тому, что все может повториться.