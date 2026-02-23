Лукашенко заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 23 февраля, поздравил белорусов с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, заявив про бронированный кулак для броска на Восток у границ страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что испокон веков на белорусской земле почитались воины, которые в тяжелую годину вставали на ее защиту. Жертвуя собой, они отстаивали независимость и свободу Родины.
Александр Лукашенко напомнил, что так было и 85 лет назад в черные годы гитлеровского нашествия. В тот момент Красная армия, деды и прадеды смогли уберечь страну и народ, сломав хребет фашистскому зверю, оставив в наследство Великую Победу. Он заметил: белорусы всегда должны это помнить, чтить подвиг героев, так как забвение приводит к тому, что все может повториться.
Президент обратил внимание, что воочию это видно сегодня, когда на пограничных рубежах страны наследники нацистов пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. По его словам, об этом в Беларуси знают, отслеживают и понимают.
Лукашенко убежден в том, что противостоять агрессору может только современная, мобильная и хорошо оснащенная армия. Он уточнил, что именно такая и создавалась в эти годы в Беларуси:
— Армия, способная охладить пыл любого агрессора, а залогом мирного будущего Беларуси была и остается мощь белорусских Вооруженных Сил, единство и сплоченность народа, которые мы должны неустанно укреплять своим трудом.
