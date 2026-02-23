Лукашенко поздравил белорусов с 23 февраля

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Испокон веков на нашей земле почитались воины, которые в тяжелую годину вставали на ее защиту. Жертвуя собой, отстаивали свободу и независимость Родины», — отметил президент.
По словам белорусского лидера, так было и 85 лет назад в годы гитлеровского нашествия. Тогда Красная армия и народ, «сломали хребет фашистскому зверю и оставили нам в наследство Великую Победу».
Как подчеркнул Лукашенко, белорусы всегда должны это помнить, а также чтить подвиг героев, ведь забвение может привести к тому, что все повториться.
От отметил, что уже можно наблюдать, когда на пограничных рубежах Беларуси «наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток».
«Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем», — подчеркнул он.
При этом глава государства уверен, что противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащенная армия. Имена такая армия и создавалась в стране все эти годы.
«Армия, способная охладить пыл любого агрессора, а залогом мирного будущего Беларуси была и остается мощь белорусских Вооруженных Сил, единство и сплоченность народа, которые мы должны неустанно укреплять своим трудом», — отметил президент.