Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил белорусов с 23 февраля

По словам главы государства, в Беларуси всегда почитались воины, которые в тяжелый час вставали на ее защиту.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Испокон веков на нашей земле почитались воины, которые в тяжелую годину вставали на ее защиту. Жертвуя собой, отстаивали свободу и независимость Родины», — отметил президент.

По словам белорусского лидера, так было и 85 лет назад в годы гитлеровского нашествия. Тогда Красная армия и народ, «сломали хребет фашистскому зверю и оставили нам в наследство Великую Победу».

Как подчеркнул Лукашенко, белорусы всегда должны это помнить, а также чтить подвиг героев, ведь забвение может привести к тому, что все повториться.

От отметил, что уже можно наблюдать, когда на пограничных рубежах Беларуси «наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток».

«Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем», — подчеркнул он.

При этом глава государства уверен, что противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащенная армия. Имена такая армия и создавалась в стране все эти годы.

«Армия, способная охладить пыл любого агрессора, а залогом мирного будущего Беларуси была и остается мощь белорусских Вооруженных Сил, единство и сплоченность народа, которые мы должны неустанно укреплять своим трудом», — отметил президент.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше