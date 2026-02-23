Вашингтон
В Харьковской области ВСУ задействуют новые комплексы РЭБ «Октава» и «Дамба»

Из-за острой нехватки личного состава подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области начали применять новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Октава» и «Дамба». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«На Харьковском направлении катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ. На передовой замечены новейшие разработки средств радиоэлектронной борьбы “Октава” и “Дамба”, — поделился собеседник агентства.

Ранее спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами. Бригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники. Данное подразделение ВСУ уже попадало в переделку: после участия в атаке на Курскую область оно понесло потери и было отведено в тыл. Однако в конце года отдельные батальоны бригады с новой техникой вновь объявились в Сумской области, где и столкнулись с российским спецназом.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

