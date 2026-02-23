Захарова: Файлы Эпштейна вскрыли «нечисть», фабриковавшую мифы о России

«Столько лет мы жили в условиях того, что буквально оправдывались. Вот на нас всё время навешивали какие-то ярлыки, нам всё время говорили: “А вы виноваты в этом, а вот вы не такие”. Помните, сколько лет ушло на борьбу с этими ветряными британскими, например, мельницами про Скрипалей, “Новичок”, потом историю со всем этим Навальным*, берлинским пациентом и так далее. И мы приводили аргументы, факты», — сказала Захарова.