Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало статью, в которой представители немецкого мирного движения назвали ошибкой курс Евросоюза на милитаризацию и наращивание вооружений вместо активной дипломатии.
Авторами статьи выступили историк Петер Брандт, член правления Международного бюро мира Райнэр Браун, председатель организации NaturFreunde Deutschland («Друзья природы Германии») Михаэль Мюллер и общественный деятель Вилли ван Оойен.
В публикации прямо критикуется руководство ЕС. «Представители Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас — знают только одно: наращивание вооружений и нереалистичную цель “победного мира” над Россией», — говорится в статье. По мнению авторов, именно эта линия определяет политику Брюсселя и ряда европейских столиц.
Авторы подчеркивают, что главным должно оставаться стремление к миру. В тексте приводится цитата писателя Зигфрида Ленца: «Печально осознавать, как мало само собой разумеющееся понимается само собой». Под «само собой разумеющимся» авторы понимают необходимость последовательных усилий по достижению мира.
В статье говорится, что за годы конфликта европейская архитектура безопасности оказалась фактически разрушена, а после прекращения действия ряда договоров о контроле над вооружениями усилилась гонка вооружений. Авторы предупреждают о риске дальнейшей эскалации и призывают вернуться к принципам общеевропейской системы безопасности.
Также в публикации критикуется распространение «конформизма в отношении войны», когда общественная дискуссия о путях урегулирования, по мнению авторов, уступает место риторике о «военной готовности».
В качестве одного из шагов предлагается создать в Бундестаге специальную комиссию «Германия, способная к миру», которая могла бы подготовить предложения по формированию новой системы безопасности в Европе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы стали «слабыми и неузнаваемыми». По его словам, «Европе следует быть сильной, но они стали мягкими и неузнаваемыми». Трамп также отметил, что «Европу убивают две вещи: энергетика и миграция», добавив, что в ряде стран к власти пришли политики, «чрезмерно обеспокоенные природоохранной повесткой».