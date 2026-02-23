Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии назвали курс ЕС на милитаризацию ошибкой

Berliner Zeitung опубликовала материал, в котором курс ЕС на наращивание вооружений назван ошибкой, а Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас подвергнуты критике за ставку на «победу над Россией».

Источник: Аргументы и факты

Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало статью, в которой представители немецкого мирного движения назвали ошибкой курс Евросоюза на милитаризацию и наращивание вооружений вместо активной дипломатии.

Авторами статьи выступили историк Петер Брандт, член правления Международного бюро мира Райнэр Браун, председатель организации NaturFreunde Deutschland («Друзья природы Германии») Михаэль Мюллер и общественный деятель Вилли ван Оойен.

В публикации прямо критикуется руководство ЕС. «Представители Евросоюза — Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас — знают только одно: наращивание вооружений и нереалистичную цель “победного мира” над Россией», — говорится в статье. По мнению авторов, именно эта линия определяет политику Брюсселя и ряда европейских столиц.

Авторы подчеркивают, что главным должно оставаться стремление к миру. В тексте приводится цитата писателя Зигфрида Ленца: «Печально осознавать, как мало само собой разумеющееся понимается само собой». Под «само собой разумеющимся» авторы понимают необходимость последовательных усилий по достижению мира.

В статье говорится, что за годы конфликта европейская архитектура безопасности оказалась фактически разрушена, а после прекращения действия ряда договоров о контроле над вооружениями усилилась гонка вооружений. Авторы предупреждают о риске дальнейшей эскалации и призывают вернуться к принципам общеевропейской системы безопасности.

Также в публикации критикуется распространение «конформизма в отношении войны», когда общественная дискуссия о путях урегулирования, по мнению авторов, уступает место риторике о «военной готовности».

В качестве одного из шагов предлагается создать в Бундестаге специальную комиссию «Германия, способная к миру», которая могла бы подготовить предложения по формированию новой системы безопасности в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы стали «слабыми и неузнаваемыми». По его словам, «Европе следует быть сильной, но они стали мягкими и неузнаваемыми». Трамп также отметил, что «Европу убивают две вещи: энергетика и миграция», добавив, что в ряде стран к власти пришли политики, «чрезмерно обеспокоенные природоохранной повесткой».

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше