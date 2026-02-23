ЕС не получил поддержки США и G7 для блокирования поставок российской нефти

По его словам, Евросоюз предложил полностью запретить европейским компаниям перевозку российской нефти, а также любые сопутствующие услуги — страхование, финансирование и обслуживание танкеров — и призвал партнеров принять аналогичные меры.
Источник отметил, что США отказались синхронизировать санкции с ЕС, хотя не исключают введения собственных ограничений позже и на своих условиях.
Другие страны G7 допустили возможность присоединения в будущем, но конкретных обязательств не взяли. В Еврокомиссии рассчитывают заменить ценовой потолок на нефть полным запретом для западного бизнеса, передает ТАСС.
О проблемах с согласованием пакета санкций 17 февраля писали и журналисты Bloomberg: тогда сообщалось, что предложение ЕК объявить «вне закона» морские перевозки российской нефти в рамках 20-го пакета санкций в отношении страны вызвало острые разногласия среди европейских столиц.