ЕС не получил поддержки США и G7 для блокирования поставок российской нефти

ЕС не заручился поддержкой США и стран G7 для совместного ужесточения ограничений на поставки российской нефти в рамках 20-го пакета санкций, который обсудят 23 февраля главы МИД стран союза. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.