ЕС не получил поддержки США и G7 для блокирования поставок российской нефти

ЕС не заручился поддержкой США и стран G7 для совместного ужесточения ограничений на поставки российской нефти в рамках 20-го пакета санкций, который обсудят 23 февраля главы МИД стран союза. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз предложил полностью запретить европейским компаниям перевозку российской нефти, а также любые сопутствующие услуги — страхование, финансирование и обслуживание танкеров — и призвал партнеров принять аналогичные меры.

Источник отметил, что США отказались синхронизировать санкции с ЕС, хотя не исключают введения собственных ограничений позже и на своих условиях.

Другие страны G7 допустили возможность присоединения в будущем, но конкретных обязательств не взяли. В Еврокомиссии рассчитывают заменить ценовой потолок на нефть полным запретом для западного бизнеса, передает ТАСС.

О проблемах с согласованием пакета санкций 17 февраля писали и журналисты Bloomberg: тогда сообщалось, что предложение ЕК объявить «вне закона» морские перевозки российской нефти в рамках 20-го пакета санкций в отношении страны вызвало острые разногласия среди европейских столиц.

