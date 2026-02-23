Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днём защитника Отечества

23 февраля 2026 года в Челябинской области отмечают День защитника Отечества — праздник, который на Южном Урале традиционно имеет особое значение.
Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона с поздравлением. Он подчеркнул, что эта дата — символ стойкости и отваги воинов, чьи подвиги в легендарных сражениях помогли закрепить статус России как великой и независимой державы.
Глава региона обратил внимание на преемственность поколений: нынешние бойцы достойно продолжают дело своих предшественников и успешно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции.
Алексей Текслер выразил глубокую признательность защитникам Родины: «Мы гордимся героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами. Спасибо всем защитникам Отечества за верность присяге и за то, что вы приумножаете славные ратные традиции, завещанные нашими предками».
В завершение губернатор пожелал землякам новых успехов и побед.