Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днём защитника Отечества

Глава Челябинской области поздравил жителей региона с 23 февраля 2026 года.

Источник: Скриншот с сайта «Первый областной»

23 февраля 2026 года в Челябинской области отмечают День защитника Отечества — праздник, который на Южном Урале традиционно имеет особое значение.

Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона с поздравлением. Он подчеркнул, что эта дата — символ стойкости и отваги воинов, чьи подвиги в легендарных сражениях помогли закрепить статус России как великой и независимой державы.

Глава региона обратил внимание на преемственность поколений: нынешние бойцы достойно продолжают дело своих предшественников и успешно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции.

Алексей Текслер выразил глубокую признательность защитникам Родины: «Мы гордимся героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами. Спасибо всем защитникам Отечества за верность присяге и за то, что вы приумножаете славные ратные традиции, завещанные нашими предками».

В завершение губернатор пожелал землякам новых успехов и побед.