«Цирк уродов, прости меня господи»: Захарова хлестко высказалась об элите Британии

Захарова заявила, что в элите Британии наблюдается цирк уродов.

Источник: Комсомольская правда

Скандал вокруг принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, связанный с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обнажил настоящий «цирк уродов» британской элиты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посмотрите, что сейчас происходит в Британии. Это же какой-то действительно цирк уродов, прости меня господи», — сказала она в интервью ТАСС.

По ее словам, теперь мировое сообщество увидело, как при декларируемой приверженности правам человека в стране «покрывали страшнейшие преступления собственной правящей верхушки». Захарова отметила, что речь идет не о единичных случаях, а о «системных, чудовищных» преступлениях, в том числе против детей.

«Не единичные, не от раза к разу, не, знаете, как бы с каждым бывает. Нет. А системные, чудовищные, которые испокон веков всегда считались преступлением», — добавила она.

Дипломат также обратила внимание, что в скандале замешан член королевской семьи, обладавший значительным политическим и финансовым влиянием. По ее словам, от принца Эндрю формально дистанцировались, лишили части титулов и доставляли на допрос, однако впоследствии отпустили.

Напомним, вокруг принца Эндрю разгорелся крупный скандал из-за его связей с Джеффри Эпштейном. На фоне этих обвинений Карл III лишил брата всех званий и титулов, а в четверг, 19 февраля, стало известно о задержании принца.

Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
