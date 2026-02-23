Турчин направился с официальным визитом в Узбекистан

Во вторник, 24 февраля, в Ташкенте состоится 4-е заседание Узбекско-Белорусского делового совета, а также бизнес-форум, на который также направилась представительная делегация деловых кругов Беларуси.
«В программе двухдневного визита также переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и посещение ряда производственных площадок», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, вопросы углубления двустороннего сотрудничества глава белорусского правительства планирует обсудить на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.