Турчин направился с официальным визитом в Узбекистан

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Белорусский премьер-министр Александр Турчин во главе правительственной делегации направился с официальным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба Совмина.

Источник: Sputnik.by

Во вторник, 24 февраля, в Ташкенте состоится 4-е заседание Узбекско-Белорусского делового совета, а также бизнес-форум, на который также направилась представительная делегация деловых кругов Беларуси.

«В программе двухдневного визита также переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и посещение ряда производственных площадок», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, вопросы углубления двустороннего сотрудничества глава белорусского правительства планирует обсудить на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.