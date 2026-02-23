ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ

Операторами беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии была обнаружена американская бронемашина М-113.
«Противник бросил технику на одном из участков дорог, ведущих на Константиновку, а операторы беспилотных систем российских войск уничтожили её несколькими точными попаданиями», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что также была уничтожена британская бронемашина Spartan.
«Противник пытался маневрировать, чтобы увернуться от беспилотника российских войск, но попытка была безуспешной: цель была уничтожена вместе с живой силой», — отметили в военном ведомстве.