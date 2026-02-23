Вашингтон
ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили два иностранных бронетранспортёра боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

Операторами беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии была обнаружена американская бронемашина М-113.

«Противник бросил технику на одном из участков дорог, ведущих на Константиновку, а операторы беспилотных систем российских войск уничтожили её несколькими точными попаданиями», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также была уничтожена британская бронемашина Spartan.

«Противник пытался маневрировать, чтобы увернуться от беспилотника российских войск, но попытка была безуспешной: цель была уничтожена вместе с живой силой», — отметили в военном ведомстве.