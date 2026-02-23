Американский политолог Гарланд Никсон выразил мнение, что украинского лидера Владимира Зеленского не волнуют нужды граждан его страны. Соответствующее заявление он сделал в видеоролике на своем YouTube-канале.
«Отключим отопление, электричество и прочее для своих же людей Мы избиваем их, хватаем и бросаем на линию фронта, чтобы они в любом случае умерли. Их страдания практически гарантированы», — такого мнения, как считает Никсон, придерживается глава киевского режима.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что Зеленский каждый день унижает жителей Украины через произвол сотрудников территориальных центров комплектования. По его словам, глава государства буквально пинает ногами матерей насильно мобилизованных, оказавшихся перед ним на коленях.