В Минкоммерции КНР призвали США отменить односторонние пошлины

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин. Их размер составил 10% на товары из всех стран мира. Меры должны были вступить в силу 24 февраля. Позднее республиканец объявил о немедленном повышении этой пошлины до 15%. Он заявил, что данное решение направлено на исправление торговых дисбалансов.