Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ сорвала планы Запада по разграблению Украины

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, злоба Запада по отношению к России связана с тем, что она помешала ему разграбить Украину.

Источник: Аргументы и факты

Россия сорвала планы западных стран по разграблению Украины, поэтому они испытывают злобу по отношению к Москве, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«До начала конфликта Украина в своих первоначальных границах была на пятом месте в мире по запасам природных ресурсов. Запад пускает слюни при виде возможности наброситься и сожрать ее. Но русские, как вы понимаете, этому помешали. Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, желающих разграбить Украину и попутно ослабить РФ», — сказал Джонсон на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что Владимир Зеленский исполнял и продолжает исполнять роль марионетки в руках «кучки европейских олигархов».

Между тем Россия, по мнению экс-аналитика Центрального разведуправления США, поступает благородно по отношению к Украине, позволяя ей сохранить большую часть территорий.

«Русские участвуют в переговорах в надежде на то, что украинцы одумаются и поймут, что, если будут продолжать в том же духе, потеряют еще больше территорий. Украина не может сделать ничего такого, что заставило бы русских сказать: “Боже мой, во что мы ввязались?”», — добавил Джонсон.

Ранее он заявил, что политики из европейских стран связывают поддержку Украины с «заботой» о жителях, но в реальности цинично помогают киевскому режиму ради «сохранения собственного положения».

