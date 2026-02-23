Россия сорвала планы западных стран по разграблению Украины, поэтому они испытывают злобу по отношению к Москве, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«До начала конфликта Украина в своих первоначальных границах была на пятом месте в мире по запасам природных ресурсов. Запад пускает слюни при виде возможности наброситься и сожрать ее. Но русские, как вы понимаете, этому помешали. Отсюда злоба в адрес Путина и россиян — они срывают планы западных олигархов, желающих разграбить Украину и попутно ослабить РФ», — сказал Джонсон на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Он отметил, что Владимир Зеленский исполнял и продолжает исполнять роль марионетки в руках «кучки европейских олигархов».
Между тем Россия, по мнению экс-аналитика Центрального разведуправления США, поступает благородно по отношению к Украине, позволяя ей сохранить большую часть территорий.
«Русские участвуют в переговорах в надежде на то, что украинцы одумаются и поймут, что, если будут продолжать в том же духе, потеряют еще больше территорий. Украина не может сделать ничего такого, что заставило бы русских сказать: “Боже мой, во что мы ввязались?”», — добавил Джонсон.
Ранее он заявил, что политики из европейских стран связывают поддержку Украины с «заботой» о жителях, но в реальности цинично помогают киевскому режиму ради «сохранения собственного положения».