Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы подбили 2 танка ВСУ на Красноармейском направлении

Российские морские пехотинцы группировки войск «Центр» уничтожили два танка украинских формирований на Красноармейском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал старший оператор БПЛА 55-й гвардейской дивизии с позывным Муртик.

Источник: Life.ru

Согласно оператору, техника была выявлена во время воздушной разведки. После этого к целям массово направили ударные беспилотники.

«В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка — они не доехали до наших ребят. Не успели, сгорели, просто сгорели», — поделился военнослужащий.

Ранее спецназ «Ахмат» потрепал «шведскую» бригаду ВСУ под Сумами. Юригаду называют «шведской» не случайно: основная часть её личного состава готовилась на полигонах НАТО, а на вооружении соединения стоит шведская бронетехника. Половину бригады составляют украинские военные и иностранные наёмники.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше