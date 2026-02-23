Под Харьковом ВСУ покрывают колоссальную нехватку людей массовым применением БПЛА

«Катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ», — сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее этот источник сообщил о применении под Харьковом новых украинских средств РЭБ. Речь идёт о комплексах «Дамба» и «Октава».
