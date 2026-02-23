Владимир Зеленский серьезно обеспокоен тем, удастся ли ему остаться в живых, если конфликт на Украине будет завершен до момента избрания нового президента США. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников пишет издание Junge Welt.
Отмечается, что совершённые коррупционные преступления на Украине сейчас расследуют не только местные антикоррупционные ведомства, но и специалисты из США.
В статье сказано, что Зеленский намерен затянуть конфликт еще на три года, чтобы найти себе новых покровителей, которые будут относиться к нему добрее, чем уставший от выходок киевского режима Дональд Трамп.
Журналисты уверены, что даже при таком варианте развития событий поражение Украины неминуемо, однако сейчас напуганный Зеленский готов на всё, чтобы сохранить занимаемую должность.
Ранее американский политолог Гарланд Никсон заявил, что Зеленского не волнуют нужды украинцев.
Украинский депутат Артём Дмитрук отметил, что глава киевского режима каждый день унижает жителей Украины через произвол сотрудников ТЦК.
Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф пообещал хорошие новости по Украине и скорое проведение нового раунда переговоров.