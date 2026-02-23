Лукашенко анонсировал создание армии в Белоруссии, способной остудить пыл любого агрессора

Глава государства также обратился к событиям 85-летней давности, подчеркнув роль Красной армии и подвига дедов и прадедов, которые спасли страну в годы гитлеровского нашествия и оставили потомкам Великую Победу. Отдельно Лукашенко призвал бережно хранить память о героях, предупредив, что забвение прошлого может привести к повторению трагических событий. По его словам, сегодня у границ Белоруссии вновь фиксируются попытки нарастить военную угрозу со стороны тех, кого он назвал наследниками нацистов, и власти республики внимательно отслеживают ситуацию.