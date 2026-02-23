Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1461-й

Армия России за ночь сбила 162 украинских беспилотника. ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду, повреждена энергетическая инфраструктура. Женщина ранена после атаки дрона ВСУ на село в Белгородской области. Энергетический объект поврежден в Воронеже. В Альметьевске из-за обломков дрона ВСУ начался пожар на предприятии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:01 BBC: президент Украины Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта.

8:39 Серия взрывов прогремела в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».

8:14 В Альметьевске в Татарстане из-за падения обломков беспилотника ВСУ начался пожар на территории промзоны, сообщили в Telegram-канале администрации города. Никто не пострадал, огонь тушат.

8:11 Обломки украинской «высокоскоростной цели» упали на энергетический объект Воронежа, из-за чего в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с подачей электричества, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

8:07 ? Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы при ударе беспилотника ВСУ по частному дому в селе Пушкарном Белгородской области, — Вячеслав Гладков.

8:05 В результате ночного массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду повреждена энергетическая инфраструктура города, электричество и отопление в дома подаются с перебоями. В двух многоквартирных домах и социальном объекте выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:03 ? Армия России средствами ПВО за ночь сбила 152 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них:

▪️ 65 — над Белгородской областью;

▪️ 35 — над Саратовской областью;
▪️ 16 — над Крымом;
▪️ 8 — над Воронежской областью;
▪️ 8 — над Ростовской областью;
▪️ 4 — над Краснодарским краем;
▪️ 4 — над Азовским морем;
▪️ 3 — над Волгоградской областью;
▪️ 3 — над Татарстаном;
▪️ 2 — над Курской областью;
▪️ 2 — над Липецкой областью;
▪️ 1 — над Тульской областью;
▪️ 1 — над Тверской областью.

8:00 Сегодня 1461-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше