ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1461-й

8:05 В результате ночного массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду повреждена энергетическая инфраструктура города, электричество и отопление в дома подаются с перебоями. В двух многоквартирных домах и социальном объекте выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.