ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1461-й

9:01 BBC: президент Украины Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта.
8:39 Серия взрывов прогремела в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».
8:14 В Альметьевске в Татарстане из-за падения обломков беспилотника ВСУ начался пожар на территории промзоны, сообщили в Telegram-канале администрации города. Никто не пострадал, огонь тушат.
8:11 Обломки украинской «высокоскоростной цели» упали на энергетический объект Воронежа, из-за чего в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с подачей электричества, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
8:07 ? Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы при ударе беспилотника ВСУ по частному дому в селе Пушкарном Белгородской области, — Вячеслав Гладков.
8:05 В результате ночного массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду повреждена энергетическая инфраструктура города, электричество и отопление в дома подаются с перебоями. В двух многоквартирных домах и социальном объекте выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
8:03 ? Армия России средствами ПВО за ночь сбила 152 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них:
▪️ 65 — над Белгородской областью;
8:00 Сегодня 1461-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.