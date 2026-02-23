Зеленский оскорбил Трампа и понадеялся на его уход с поста

В интервью британскому изданию журналист спросил главу киевского режима, доверяет ли он хозяину Белого дома, в частности в вопросе гарантий безопасности.
«Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются. Поэтому за них (гарантии безопасности. — Прим. ред.) и голосует конгресс. Это не только президенты. Нужен конгресс», — ответил Зеленский.
В материале отмечается, что он фактически поставил под вопрос доверие к американскому лидеру.
«Другими словами, Дональд Трамп может быть ненадежным партнером, но он не останется президентом вечно», — пишет издание.
На прошлой неделе издание Sun писало, что Зеленский раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как «несправедливый», и предупредил, что Украина никогда не «простит» США.