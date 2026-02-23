Ни у Зеленского, ни у украинской делегации не было оснований ожидать уступок от России. После переговоров Мединский лично подтвердил, что официальная позиция России остаётся неизменной. Меркурис отметил, что реакция Зеленского на это объясняет резкость его интервью для Axios и беседы с Пирсом Морганом, где экс-комик не сдерживал эмоций и использовал нецензурную лексику. С его точки зрения, украинская сторона ошибочно надеялась на гибкость России, однако жёсткая линия, представленная на переговорах, оставила мало пространства для компромиссов.