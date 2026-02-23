Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social заявление, в котором посетовал на чрезмерное количество побед Соединённых Штатов.
«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — написал он.
Ранее, в конце января, глава Белого дома утверждал, что его успехи «доводят людей до слез». В качестве примера он приводил встречу с жителями Айовы, заявив, что половина присутствовавших «плакала, когда говорила» с ним. В декабре Трамп также выступил с обращением к нации, в котором сообщил об «исторических достижениях» своей администрации.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung ранее опубликовало материал, в котором представители немецкого мирного движения назвали ошибкой курс ЕС на милитаризацию и наращивание вооружений вместо активной дипломатии. В публикации утверждается, что руководство ЕС, в частности Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас, делает ставку на наращивание вооружений и «победный мир» над Россией.