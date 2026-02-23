Трамп заявил, что США слишком часто побеждают и это «просто нечестно»

Ранее, в конце января, глава Белого дома утверждал, что его успехи «доводят людей до слез». В качестве примера он приводил встречу с жителями Айовы, заявив, что половина присутствовавших «плакала, когда говорила» с ним. В декабре Трамп также выступил с обращением к нации, в котором сообщил об «исторических достижениях» своей администрации.