Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Азовским морем и Адыгеей

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников. Инциденты зафиксированы над Азовским морем и территорией Республики Адыгея. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«23 февраля с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Республики Адыгея», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за сутки расчёты противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 152 беспилотника Вооружённых сил Украины над различными регионами страны. Наибольшее количество БПЛА — 65 — было сбито над Белгородской областью, 35 — над Саратовской областью, 16 — над территорией Республики Крым.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше