Сколько платят чемпионам Олимпиады после завершения игр в Казахстане

Как известно, в Казахстане предусмотрены единовременные выплаты участникам Олимпийских игр, которые завоевали медали или достигли высоких результатов. За золото в 2026 году государство платило более 120 млн тенге.
Однако, помимо единовременных премий, в Казахстане предусмотрены и ежемесячные выплаты, которые спортсмены получают вплоть до следующих Олимпийских игр.
Согласно приказу Министерства туризма и спорта РК, у ежемесячных выплат есть минимальный размер:
- за 3 место — не менее 150 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 648 750 тенге в 2026 году;
- за 2 место — не менее 200 МРП, или 865 000 тенге;
- за 1 место — не менее 250 МРП, или 1 081 250 тенге.
Эти выплаты получают призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, но при условии, что они останутся в команде и будут готовиться к следующим играм.
Важно: в приказе указан только нижний порог выплаты, а максимальный не ограничен и может заметно отличаться в зависимости от региона.
Ежемесячные выплаты получают и тренера спортсменов. За 3 место — не менее 75 МРП (324 375 тенге), за 2 место — не менее 100 МРП (432 500 тенге), а за 1 место — не менее 125 МРП (540 625 тенге).
Отметим, что выплаты не назначаются за каждую медаль. Если спортсмен получит несколько медалей, например, бронзу, серебро и золото, то выплату он будет получать за самую ценную награду.