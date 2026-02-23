Вашингтон
Меркурис объяснил странное поведение Зеленского после переговоров в Женеве

По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, украинцев шокировала жесткая позиция России на переговорах в Женеве.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский странно себя вел после переговоров по Украине в Женеве из-за того, что Россия показала на них жесткую позицию, считает британский аналитик Александр Меркурис.

«Видимо, украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией Москвы. Это объясняет странное поведение Зеленского в последующие часы. Невероятно грубые и резкие высказывания в его заявлениях для Axios и в интервью Пирсу Моргану. Он злоупотребляет нецензурной лексикой», — отметил Меркурис на своем YouTube-канале.

По его мнению, украинцы оказались потрясены поведением Зеленского и убедили себя в готовности России к урегулированию конфликта.

Трехсторонние переговоры РФ, Украины и США по урегулированию украинского конфликта состоялись в швейцарской Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжелые, но деловые и анонсировал следующую встречу в ближайшее время.

