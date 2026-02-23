Меркурис объяснил странное поведение Зеленского после переговоров в Женеве

«Видимо, украинцы на переговорах в Женеве были действительно шокированы позицией Москвы. Это объясняет странное поведение Зеленского в последующие часы. Невероятно грубые и резкие высказывания в его заявлениях для Axios и в интервью Пирсу Моргану. Он злоупотребляет нецензурной лексикой», — отметил Меркурис на своем YouTube-канале.