Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал заявление о «нечестных» победах США

Дональд Трамп считает частые победы США нечестными.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на чрезмерное число побед Соединенных Штатов.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — сказал глава Белого дома.

Напомним, американский лидер, выступая в парламенте Израиля (кнессете), заявил, что Соединенные Штаты «решительно выиграли» обе мировые войны, а также все последующие конфликты. При этом, как утверждает американский лидер, кому-то пришла блестящая идея изменить слово «война» на «оборона», а вместе с этим изменилось мышление: «Мы стали воевать слишком политкорректно».

Заверения главы Белого дома о том, что США якобы внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне, прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что эти высказывания на самом деле являются пафосной чушью.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше