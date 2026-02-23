Трамп сделал заявление о «нечестных» победах США

Напомним, американский лидер, выступая в парламенте Израиля (кнессете), заявил, что Соединенные Штаты «решительно выиграли» обе мировые войны, а также все последующие конфликты. При этом, как утверждает американский лидер, кому-то пришла блестящая идея изменить слово «война» на «оборона», а вместе с этим изменилось мышление: «Мы стали воевать слишком политкорректно».