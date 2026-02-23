Президент США Дональд Трамп пожаловался в Truth Social на чрезмерное число побед Соединенных Штатов.
«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — сказал глава Белого дома.
Напомним, американский лидер, выступая в парламенте Израиля (кнессете), заявил, что Соединенные Штаты «решительно выиграли» обе мировые войны, а также все последующие конфликты. При этом, как утверждает американский лидер, кому-то пришла блестящая идея изменить слово «война» на «оборона», а вместе с этим изменилось мышление: «Мы стали воевать слишком политкорректно».
Заверения главы Белого дома о том, что США якобы внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне, прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что эти высказывания на самом деле являются пафосной чушью.