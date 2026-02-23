Лукашенко: потомки нацистов хотят создать ударную силу для броска на Восток

Последователи нацистов пытаются сформировать «бронированный кулак» для наступления на Восток, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём защитника Отечества и Вооружённых сил республики.
Глава государства отметил, что власти страны внимательно наблюдают за указанной деятельностью.
«Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Беларуси наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем», — сказал он.
Лукашенко обратил внимание, что наличие современной, мобильной и хорошо оснащенной армии является единственным условием, позволяющим противостоять возможной агрессии. По словам президента, в течение последних лет Белоруссия смогла создать такие вооружённые силы.
Он тажке подчеркнул важность единства и сплоченности народа.
Напомним, 9 февраля Служба внешней разведки России сообщила, что структуры США, Британии, Германии и Польши готовят новую попытку изменения конституционного строя в Белоруссии. По данным ведомства, некоммерческие организации и фонды из указанных стран собирают ресурсы с целью дестабилизации обстановки и реализации сценария «цветной революции» в республике.