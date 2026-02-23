Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Сегодня судьба страны вновь зависит от стойкости и мужества наших воинов, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, не щадя своей жизни сражаются с врагом. Их объединяет любовь к Родине, понимание ответственности за ее будущее и чувство долга, которое зовет на труд и на подвиг ради общей Победы. И в этой преемственности, в отваге, чести и доблести, унаследованных от старшего поколения, избавившего Европу от фашизма, залог несокрушимой мощи нашей армии и флота.