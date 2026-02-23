Вашингтон
Глава Минобороны сказал о мощи Беларуси, которую не измерить гонкой вооружений

Глава Минобороны сказал, в чем состоит мощь Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Виктор Хренин сказал о мощи Беларуси, которую не измерить гонкой вооружений. Подробности опубликованы в телеграм-канале Министерства обороны.

По словам главы Минобороны, сегодня Вооруженные Силы Беларуси в военно-техническом плане как никогда сильны и мощны.

— Но эта мощь заключается не только в том, что на нашей территории размещен ракетный комплекс «Орешник» и тактическое ядерное оружие. Наша мощь заключается в том, что у нас есть люди, готовые всегда встать в строй, — подчеркнул Виктор Хренин.

Он отметил, что сегодня белорусская армия на 65% контрактная. Министр обороны заметил: в стране знают, что есть люди, которые, при необходимости возьмут оружие и будут готовы защитить Родину.

— Есть четкое понимание, что сегодня на поле боя все решают офицер и солдат. Поэтому День защитников Отечества и Вооруженных Сил нам нужен, чтобы мы не забывали и помнили о той мощи, которая есть у нас, о той силе, которую нельзя измерить гонкой вооружений, какими-то тактико-техническими характеристиками, — заявил глава Минобороны Беларуси.

Хренин обратил внимание, что кто-то называет себя министерством войны, а в Беларуси говорят, «что мы армия мира».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл планы визитов Александра Лукашенко на весну 2026.

Также Минобороны объяснило, почему белорусы получают повестки в военкомат менее чем за сутки до указанного в них срока явки: «Это не организационная ошибка».

