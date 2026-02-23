NYT: Трамп заявил о возможной масштабной операции для смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность проведения масштабной операции в Иране, направленной на смену власти в стране, если она не откажется от ядерной программы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.
«Трамп сообщил советникам, что, если дипломатия или любая первоначальная целенаправленная атака Соединенных Штатов не заставят Иран уступить его требованиям об отказе от ядерной программы, он рассмотрит возможность гораздо более масштабной атаки в ближайшие месяцы, нацеленной на смещение лидеров страны с власти», — говорится в публикации.
Отмечается, что в четверг, 26 февраля, в швейцарской Женеве состоится встреча представителей США и Ирана «для, по всей видимости, последних переговоров, призванных предотвратить военный конфликт».
В прошлый четверг, 19 февраля, Трамп заявил, что отводит на достижение соглашения с Ираном максимум «10−15 дней». До этого американские стратегические бомбардировщики B-2 Spirit были переведены в состояние повышенной боевой готовности, а на передовые позиции были направлены самолеты-заправщики.
The New York Times обращала внимание на то, что операция против Ирана может обернуться для США серьезными военными и политическими рисками.