Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico

«Исландия рассматривает возможность проведения голосования по вопросу возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе уже в августе… Правящая коалиция Рейкьявика обещала провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС к 2027 году, но сроки ускоряются на фоне геополитических потрясений, решения Вашингтона ввести пошлины против Исландии и угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию», — говорится в сообщении.
По информации источников газеты, исландский парламент объявит дату голосования в течение следующих нескольких недель, и, если исландцы проголосуют «за», они могут вступить в ЕС раньше других стран-кандидатов. Отмечается, что обсуждения потенциального возобновлении переговоров о вступлении Исландии в ЕС начались ещё до возвращения Трампа в Белый дом.
«Я думаю, что упоминание Исландии четыре раза в речи Трампа определённо заставило сосредоточиться… Это, должно быть, настораживающе для маленькой страны», — заявил изданию неназванный чиновник ЕС.