Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Исландия хочет ускоренно провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в Евросоюзе на фоне геополитической напряжённости, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Исландия рассматривает возможность проведения голосования по вопросу возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе уже в августе… Правящая коалиция Рейкьявика обещала провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС к 2027 году, но сроки ускоряются на фоне геополитических потрясений, решения Вашингтона ввести пошлины против Исландии и угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию», — говорится в сообщении.

По информации источников газеты, исландский парламент объявит дату голосования в течение следующих нескольких недель, и, если исландцы проголосуют «за», они могут вступить в ЕС раньше других стран-кандидатов. Отмечается, что обсуждения потенциального возобновлении переговоров о вступлении Исландии в ЕС начались ещё до возвращения Трампа в Белый дом.

«Я думаю, что упоминание Исландии четыре раза в речи Трампа определённо заставило сосредоточиться… Это, должно быть, настораживающе для маленькой страны», — заявил изданию неназванный чиновник ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше