Исландия хочет ускорить референдум о вступлении в ЕС, пишет Politico

«Исландия рассматривает возможность проведения голосования по вопросу возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе уже в августе… Правящая коалиция Рейкьявика обещала провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС к 2027 году, но сроки ускоряются на фоне геополитических потрясений, решения Вашингтона ввести пошлины против Исландии и угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию», — говорится в сообщении.