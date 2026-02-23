Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что наследники нацистов прямо сейчас собирают «бронированный кулак» для атаки на восточном направлении. С таким заявлением белорусский лидер выступил в своем поздравлении по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил.
«Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Белоруссии наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем», — говорится в поздравлении.
Президент республики отметил, что дать отпор возможному агрессору сегодня может только современная и хорошо укомплектованная армия. Он напомнил, что именно созданию таких вооруженных сил Белоруссия посвятила последние годы.
Главным гарантом спокойного будущего страны Лукашенко назвал единство народа и мощь белорусской армии. По его словам, только опираясь на эти два фактора, можно обеспечить суверенитет и безопасность государства.
Тем временем в Москве также обращают внимание на риторику западных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешняя поддержка киевского режима со стороны Берлина имеет глубокие исторические корни. По ее словам, Германия помогает нацистскому режиму Зеленского, потому что у власти в ФРГ сегодня находятся прямые потомки нацистов.