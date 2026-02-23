Тем временем в Москве также обращают внимание на риторику западных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешняя поддержка киевского режима со стороны Берлина имеет глубокие исторические корни. По ее словам, Германия помогает нацистскому режиму Зеленского, потому что у власти в ФРГ сегодня находятся прямые потомки нацистов.