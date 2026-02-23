Главу киевского режима Владимира Зеленского вывела из себя позиция Москвы на трехсторонних переговорах, которую подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский. Такое мнение высказал британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис.
По его словам, украинская делегация на переговорах в Женеве была «действительно шокирована позицией» Москвы, что объясняет «странное поведение» Зеленского после встречи. Меркурис обратил внимание на «невероятно грубые высказывания» главы киевского режима в последующих интервью, в том числе с нецензурной бранью.
Аналитик считает, что украинским властям не нравится глава российской делегации Владимир Мединский, но они убеждали себя в том, что Москва проявит гибкость в ряде вопросов. Однако такие надежды оказались безосновательными.
«Мединский ясно дал понять… что-то, что он говорил на официальных заседаниях, представляет собой реальную позицию России… И я не вижу причин, по которым русские должны сейчас менять свою позицию», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Комментируя тему жаргона и мата со стороны Зеленского, в Кремле отметили, что глава киевского режима явно не является примером для подражания, а также обратили внимание, что президент России Владимир Путин ведет себя совсем по-другому.
Напомним, Мединский после трехсторонних переговоров заявил, что беседы проходили тяжело, однако они были деловыми. При этом отмечалось, что Москва продолжает придерживаться своих принципов в переговорах.