На Западе дали объяснение «странному поведению» Зеленского после переговоров

Аналитик Меркурис: Зеленского вывела из себя жесткая позиция РФ.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского вывела из себя позиция Москвы на трехсторонних переговорах, которую подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский. Такое мнение высказал британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис.

По его словам, украинская делегация на переговорах в Женеве была «действительно шокирована позицией» Москвы, что объясняет «странное поведение» Зеленского после встречи. Меркурис обратил внимание на «невероятно грубые высказывания» главы киевского режима в последующих интервью, в том числе с нецензурной бранью.

Аналитик считает, что украинским властям не нравится глава российской делегации Владимир Мединский, но они убеждали себя в том, что Москва проявит гибкость в ряде вопросов. Однако такие надежды оказались безосновательными.

«Мединский ясно дал понять… что-то, что он говорил на официальных заседаниях, представляет собой реальную позицию России… И я не вижу причин, по которым русские должны сейчас менять свою позицию», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Комментируя тему жаргона и мата со стороны Зеленского, в Кремле отметили, что глава киевского режима явно не является примером для подражания, а также обратили внимание, что президент России Владимир Путин ведет себя совсем по-другому.

Напомним, Мединский после трехсторонних переговоров заявил, что беседы проходили тяжело, однако они были деловыми. При этом отмечалось, что Москва продолжает придерживаться своих принципов в переговорах.

