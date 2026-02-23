В Молдову приехала делегация парламента Дании — что в программе визита

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Делегация парламента Дании — Фолькетинга — прибыла в Молдову с рабочим визитом, который продлится по 24 февраля.
Миссию датского парламента возглавляет председатель комиссии по внешней политике Кристиан Фрис Бах. Сообщается, что цель визита является укрепление двусторонних отношений и углубление межпарламентского сотрудничества.
Как уточнили в управлении по коммуникациям и связям с общественностью парламента Молдовы, датские депутаты в Кишиневе проведут встречи с президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу, а также с вице-председателями и председателями парламентских комиссий депутатами Дойной Герман, Марчелом Спатарем и Лилианом Карпом. Беседы будут посвящены европейскому пути Молдовы и сотрудничеству на уровне законодательных органов.
В программу визита также включены встречи с вице-премьером по реинтеграции Валериу Киверем, министром обороны Анатолие Носатым, а также представителями МИД и руководством и курсантами Военной академии им. Александру чел Буна.