Зеленский усомнился в надёжности Трампа и понадеялся на его уход с поста президента

«Это не только президент Трамп. Мы говорим об Америке. А президенты, мы все — на соответствующие сроки. Гарантии мы хотим на 30 лет, например. Политические элиты поменяются, лидеры поменяются… Дональд Трамп может быть ненадёжным партнёром, но он не останется президентом вечно», — сказал Зеленский. По мнению, из-за этого важно, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.