Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника отечества

«Благодарим поколение Победителей — солдат и офицеров Красной Армии, отстоявших наше право жить на родной земле. Склоняем головы перед подвигом защитников и жителей блокадного Ленинграда», — отметил он в своем поздравлении.
Сегодня долг героев былых времен выполняют участники СВО, которые очищают исторические российские территории от нацистов, подчеркнул Беглов.
«Мы гордимся нашими бойцами, верим в них и ждём с Победой. Поздравляю с праздником всех, кто служит Отечеству! Низкий поклон ветеранам! Всем нам — Победы!» — написал губернатор.