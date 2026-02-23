Вашингтон
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем защитника отечества

День защитника отечества является особенным праздником для россиян. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарим поколение Победителей — солдат и офицеров Красной Армии, отстоявших наше право жить на родной земле. Склоняем головы перед подвигом защитников и жителей блокадного Ленинграда», — отметил он в своем поздравлении.

Сегодня долг героев былых времен выполняют участники СВО, которые очищают исторические российские территории от нацистов, подчеркнул Беглов.

«Мы гордимся нашими бойцами, верим в них и ждём с Победой. Поздравляю с праздником всех, кто служит Отечеству! Низкий поклон ветеранам! Всем нам — Победы!» — написал губернатор.

