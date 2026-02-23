Politico: лидеры ЕС могут отменить визит в Киев из-за отсутствия «подарков»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут отменить свой визит на Украину из-за того, что ЕС не смог принять решение о новых санкциях против России, пишет издание Politico.
«Фон дер Ляйен и Кошта надеялись приехать с подарками: 20-м пакетом санкций против РФ и обещанием финансовой помощи Евросоюза в виде кредита в размере 90 миллиардов евро. Однако теперь эта пара может появиться в Киеве с пустыми руками», — говорится в публикации.
Визит председателей Еврокомиссии и Евросовета на Украину запланирован на завтра, 24 февраля.
Европейские дипломаты, мнение которых приводит СМИ, считают, что главы МИД европейских стран вряд ли одобрят санкции на сегодняшней встрече, хотя глава дипломатии ЕС Кая Каллас выражала уверенность в их принятии к 24 февраля.