Вашингтон
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: лидеры ЕС могут отменить визит в Киев из-за отсутствия «подарков»

Издание Politico заявило, что визит глав Еврокомиссии и Евросовета на Украину находится на грани срыва.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут отменить свой визит на Украину из-за того, что ЕС не смог принять решение о новых санкциях против России, пишет издание Politico.

«Фон дер Ляйен и Кошта надеялись приехать с подарками: 20-м пакетом санкций против РФ и обещанием финансовой помощи Евросоюза в виде кредита в размере 90 миллиардов евро. Однако теперь эта пара может появиться в Киеве с пустыми руками», — говорится в публикации.

Визит председателей Еврокомиссии и Евросовета на Украину запланирован на завтра, 24 февраля.

Европейские дипломаты, мнение которых приводит СМИ, считают, что главы МИД европейских стран вряд ли одобрят санкции на сегодняшней встрече, хотя глава дипломатии ЕС Кая Каллас выражала уверенность в их принятии к 24 февраля.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше