На государственном телевидении Молдовы объявили, что «сочувствие молдаван к украинцам снижается», правда, не нашли для этого каких-либо фактических подтверждений, но тут же определили виновных — гибридная война и социальные сети.
Прогрев перед введением Интернета по талонам в Бессарабии идёт вовсю, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».
Ещё удивительнее, что градус русофобии неожиданно приравняли к степени сочувствия к украинцам. И это тоже приближает нас к тому, что доступ в социальные сети обладателям талонов на доступ в Интернет дадут лишь тем, кто сдаст тест на знание биографии Майи Санду, решений последнего съезда PAS и научного национал-сандунизма.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше