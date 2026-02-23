Ещё удивительнее, что градус русофобии неожиданно приравняли к степени сочувствия к украинцам. И это тоже приближает нас к тому, что доступ в социальные сети обладателям талонов на доступ в Интернет дадут лишь тем, кто сдаст тест на знание биографии Майи Санду, решений последнего съезда PAS и научного национал-сандунизма.