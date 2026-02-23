Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский объяснил отказ вывода войск из Донбасса угрозой раскола на Украине

Для Киева отступление из Донбасса неприемлемо, так как оно несёт в себе риск общественной дестабилизации. Как сообщил Владимир Зеленский в интервью BBC, компромисс ценой территорий не оправдан, поскольку он фактически означает отказ от обязательств перед огромным количеством граждан.

Источник: Life.ru

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан И я уверен, что [такой шаг] разделил бы наше общество», — заявил он.

Зеленский полагает, что такой сценарий лишь пошатнёт статус Украины.

Вопрос территориальных уступок обсуждают и в Европейском союзе. Европейские дипломаты рассматривают возможность ускоренного приёма Украины в ЕС. Это могут предложить в обмен на согласие Киева уступить территории России.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.