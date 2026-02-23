Зеленский огрызнулся в ответ на обвинения Трампа в диктаторстве

Отвечая на вопрос о доверии к Трампу и возможности гарантий безопасности для Украины, Зеленский добавил, что речь идёт не только о конкретном лидере, а о США в целом. По его словам, политическая элита и лидеры сменяются, поэтому стране нужны долгосрочные гарантии, например, на 30 лет, а не только краткосрочные обязательства отдельных президентов.