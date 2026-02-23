Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский огрызнулся в ответ на обвинения Трампа в диктаторстве

Глава украинского режима Владимир Зеленский не согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что не является диктатором и не инициировал российско-украинский конфликт. Об этом он заявил в интервью «Би-Би-Си».

Источник: Life.ru

«Я не диктатор, и я не начинал войну, вот и всё», — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о доверии к Трампу и возможности гарантий безопасности для Украины, Зеленский добавил, что речь идёт не только о конкретном лидере, а о США в целом. По его словам, политическая элита и лидеры сменяются, поэтому стране нужны долгосрочные гарантии, например, на 30 лет, а не только краткосрочные обязательства отдельных президентов.

Трамп называл Зеленского диктатором в феврале прошлого года. Тогда республиканец отметил, что главарь киевского режима отказывается проводить выборы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше