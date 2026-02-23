Вашингтон
Каллас не исключила провал проекта новых санкций ЕС к 24 февраля

Представители стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, обсудят проект новых санкций против России, но прогресс маловероятен.

Источник: Reuters

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«Обсуждения 20-го пакета состоятся, но, как вы все знаете, полагаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос», — сказала она.

Портал Euractiv ранее сообщал со ссылкой на источник среди дипломатов, что Евросоюз планирует представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала военной операции на Украине.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.

