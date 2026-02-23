Каллас не исключила провал проекта новых санкций ЕС к 24 февраля

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.
«Обсуждения 20-го пакета состоятся, но, как вы все знаете, полагаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос», — сказала она.
Портал Euractiv ранее сообщал со ссылкой на источник среди дипломатов, что Евросоюз планирует представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала военной операции на Украине.
Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше