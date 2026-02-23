Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВС РФ частично уничтожили боевиков украинского элитного полка

Они оказались под ударами в Николаевке Днепропетровской области.

Источник: AP 2024

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Уцелевшие боевики элитного штурмового полка «Шквал», которые были отведены с линии фронта в тыл Днепропетровской области, частично уничтожены ударами ФАБ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В тыловых районах Днепропетровской области ФАБами частично уничтожены боевики полка “Шквал”. Речь идет о тех, кто выжил под ударами наших ВКС у линии фронта и был выведен в тыл», — сообщили в силовых структурах.

В частности, под ударами оказались боевики в населенном пункте Николаевка Днепропетровской области.