Казахстан запускает год ИИ: что изменится для государства и экономики

Инициатива AI-SANA предусматривает внедрение ИИ-образования на всех уровнях — от школ до программ переподготовки взрослых. Прорабатываются проекты Day of AI Qazaqstan и открытие TUMO Centers. Планируется охват не менее 450 тыс. обучающихся и педагогов. В 2026 году стартует первый этап AI University и масштабирование школы Tomorrow School в регионах. Также запускаются программы AI Governance 500, AI Qyzmet и AI Corporate.