Казахстан запускает год ИИ: что изменится для государства и экономики

В Казахстане стартовала реализация мероприятий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта — это часть поручений Главы государства Касым-Жомарт Токаев. План мероприятий утвержден Премьер-министром Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
План включает 8 блоков и 100 ключевых мероприятий. Документ охватывает задачи цифровой экономики — от стратегического и регуляторного обеспечения до цифровизации отраслей, развития кибербезопасности, инфраструктуры и формирования новой экономики. Официальное открытие Года состоится в марте на площадке Alem.AI.
Цифровая стратегия: новые правила игры для IT и ИИ.
В рамках блока планируется разработка стратегии «Digital Qazaqstan», а также формирование налоговых и регуляторных стимулов для отечественных IT-компаний. Предусмотрено принятие не менее 90% ключевых законодательных инициатив в сферах цифровизации, ИИ, данных, кибербезопасности, телекоммуникаций и цифровых активов.
ИИ в школы и вузы: ставка на кадры будущего.
Инициатива AI-SANA предусматривает внедрение ИИ-образования на всех уровнях — от школ до программ переподготовки взрослых. Прорабатываются проекты Day of AI Qazaqstan и открытие TUMO Centers. Планируется охват не менее 450 тыс. обучающихся и педагогов. В 2026 году стартует первый этап AI University и масштабирование школы Tomorrow School в регионах. Также запускаются программы AI Governance 500, AI Qyzmet и AI Corporate.
Госаппарат в цифре: как изменится работа госорганов.
Госорганы переходят к модели цифрового управления:
— не менее 80% госслужащих будут охвачены цифровым рабочим местом Gov Workspace;
— не менее 50 госуслуг будут предоставляться с применением ИИ;
— не менее 30% государственных ИС переведут на платформу QazTech.
Параллельно планируется обеспечить интернет-доступ в поездах, самолетах, туристических зонах и на пограничных объектах, включая запуск спутниковой связи Direct to Cell.
Щит для данных: усиление кибербезопасности и дата-центров.
План предусматривает усиление защиты персональных данных, аудит кибербезопасности госинформационных систем и приоритетный перевод их в новый государственный дата-центр.
От нефти до полей: как ИИ внедрят в ключевые отрасли.
Среди приоритетов — внедрение ИИ в энергетику, оцифровка не менее 90% геологических данных, запуск цифрового контура трансграничной логистики, ИИ-мониторинг сельхозугодий с ростом урожайности на 10%, BIM-моделирование в строительстве и подключение не менее 30% финансовых организаций к единой цифровой среде.
Умные города и быстрый интернет: что ждет регионы.
В 2026 году запланировано строительство ВОЛС в селах, расширение мобильного интернета на автодорогах и развитие сети 5G в 20 городах. ЦОНы будут трансформированы в цифровые офисы населения с зонами самообслуживания.
Ожидается, что доступ к высокоскоростному интернету получат 99% граждан, а индекс комфортности городской среды будет расти не менее чем на 15% в год.
Экономика будущего: дроны, криптоиндустрия и спутники.
В числе мероприятий — развитие беспилотной индустрии и экономики малых высот, запуск регулируемой криптоиндустрии и цифровых активов, государственный майнинг, а также вывод на орбиту и экспорт отечественных спутников.