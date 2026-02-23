Губернатор Юрий Слюсарь поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в соцсетях поздравил жителей региона, ветеранов, солдат и офицеров с Днем защитника Отечества.
— Этот праздник объединяет всех, для кого слова «долг», «честь» и «Родина» наполнены глубоким смыслом, — написал Юрий Борисович.
Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и подчеркнул, что донская земля «испокон веков растила отважных людей», которые вставали на защиту страны.
Говоря о сегодняшнем дне, Юрий Слюсарь отметил участников специальной военной операции и заявил, что СВО сплотила людей вокруг общей задачи. Также он поблагодарил тех, кто помогает в тылу: трудовые коллективы, волонтеров и жителей области.
В завершение губернатор пожелал землякам крепкого здоровья и мирного неба над головой.