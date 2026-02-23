Мема назвал нереалистичными планы Киева по возврату границ 1991 года

По мнению финского политика, попытки киевского руководства вернуться к старым рубежам выглядят иллюзорными на фоне уже состоявшегося волеизъявления жителей. Кроме того, Мема обратил внимание на нежелание официального Киева искать дипломатические пути, а также на то, что взятая пауза фактически расходуется европейскими государствами на переоснащение собственных армий.