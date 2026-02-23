Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» отверг слова президента США Дональда Трампа о том, что является диктатором и виновником начала конфликта с Россией.
«Я не диктатор… вот и все», — сказал он.
На вопрос о том, можно ли доверять американскому лидеру, глава киевского режима заявил, что в данном случае речь идет не только о президенте, а об Америке.
«Нам нужны гарантии, например, на 30 лет. Политическая элита изменится, лидеры сменятся», — отметил Зеленский.
Как писал сайт KP.RU, глава киевской хунты также усомнился в надежности партнерства с США, особенно в вопросе долгосрочных обязательств. По его мнению, проблема заключается в изменчивости политического курса Вашингтона в целом.
Зеленский также рассказал, что сейчас Соединенные Штаты настаивают на проведении президентских выборов на Украине уже в ближайшие месяцы, однако он не готов идти на этот шаг, пока Киев не получит от Запада гарантии безопасности.
Напомним, Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил главу киевского режима в отказе от проведения голосования.