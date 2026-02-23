«Мы сейчас с вами говорим, и я привела статистику физического уничтожения детей киевским режимом и нанесения увечий. А моральные?» — сказала госпожа Захарова в интервью ТАСС.
Дипломат пояснила, что в этом случае речь идет не об уроках истории, а об «истории жизни людей», которые выживают и залечивают свои раны.
«Никакие фейки, никакие боевые листки киевского режима, какими бы они ни были красочными, никогда не смогут переписать знания этих людей — наших людей, наших с вами, потому что мы это все прожили», — подчеркнула Мария Захарова.
