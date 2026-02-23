Вашингтон
Захарова обвинила Украину в гибели более 300 детей с 2014 года

Из-за действий ВСУ с 2014 года пострадали как минимум 1936 детей, из них 345 — погибли. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: МИД России

«Мы сейчас с вами говорим, и я привела статистику физического уничтожения детей киевским режимом и нанесения увечий. А моральные?» — сказала госпожа Захарова в интервью ТАСС.

Дипломат пояснила, что в этом случае речь идет не об уроках истории, а об «истории жизни людей», которые выживают и залечивают свои раны.

«Никакие фейки, никакие боевые листки киевского режима, какими бы они ни были красочными, никогда не смогут переписать знания этих людей — наших людей, наших с вами, потому что мы это все прожили», — подчеркнула Мария Захарова.

