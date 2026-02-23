«Стармер должен уйти», — написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал публикацию британского телеканала GBNews. Канал сообщил, что, когда Стармер возглавлял прокуратуру Великобритании, преступники, совершившие насилие над детьми, отделались предупреждениями. Как указывают документы, на которые ссылается GBNews, премьер-министр «разрабатывал и согласовывал» с начальниками полиции предупредительные уведомления, которые вручались подозреваемым.
