Референдум 2026 года: сколько человек имеют право голоса в Алматы

«Треть всех студентов обучаются в Алматы. Сегодня у нас 35 вузов и 88 колледжей. 307 174 студента обучаются в этих заведениях, в том числе 230 800 — совершеннолетних. Однако 85 238 студентов могут иметь право голосовать, остальные — это иногородние студенты либо иностранцы. Со всеми проведена соответствующая работа. 28 368 человек — это профессорско-преподавательский состав, а также лица, проживающие с ними», — резюмировал спикер.