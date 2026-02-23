Губернатор Бочаров почтил память защитников 23 февраля в Волгограде

Сегодня, 23 февраля, вся страна отмечает День защитников Отечества. В Волгограде этот праздник имеет особое значение. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с утра возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев, отдавая дань памяти и уважения всем, кто защищал Родину, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Глава региона ранее, 20 февраля, уже поздравил жителей с наступающим праздником на торжественной церемонии. Тогда в Зале Воинской и Трудовой Славы он вручил государственные награды тем, кто сегодня продолжает защищать интересы страны и региона.
Важно отметить, что праздничные и памятные мероприятия в честь Дня защитников Отечества проходят не только в Волгограде, но и во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. Жителей и гостей региона ожидают концерты, выставки, театрализованные представления, а также много других тематических событий.