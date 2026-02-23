Губернатор Бочаров почтил память защитников 23 февраля в Волгограде

Важно отметить, что праздничные и памятные мероприятия в честь Дня защитников Отечества проходят не только в Волгограде, но и во всех муниципальных образованиях Волгоградской области. Жителей и гостей региона ожидают концерты, выставки, театрализованные представления, а также много других тематических событий.