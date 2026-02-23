Лукашенко сказал, без чего не будет Беларуси

Глава государства, говоря про День защитников отчества, уточнил, что это праздник для всех тех, для кого долг, Родина и честь являются важнейшими жизненными ориентирами. Он добавил, что это праздник и тех, кто носит погоны, является оплотом мира и стабильности в Беларуси, пользуясь уважением всего белорусского народа.