Лукашенко сказал, без чего не будет Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения государственных наград и генеральских погон офицерам силового блока страны 23 февраля, сказал, без чего не будет страны. Подробности приводит БелТА.
Глава государства, говоря про День защитников отчества, уточнил, что это праздник для всех тех, для кого долг, Родина и честь являются важнейшими жизненными ориентирами. Он добавил, что это праздник и тех, кто носит погоны, является оплотом мира и стабильности в Беларуси, пользуясь уважением всего белорусского народа.
Президент Беларуси напомнил, что не так давно проводил встречу с учеными, на которой сказал: без науки нет будущего.
— Добавлю, что без армии, без силовых структур, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего, в том числе и страны не будет, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про бронированный кулак для броска на Восток у границ Беларуси.
Тем временем глава Минобороны сказал о мощи Беларуси, которую не измерить гонкой вооружений.
